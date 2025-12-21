Crise financière : Momar Thiam appelle Diomaye à «réduire sa rémunération» en coupant «la poire en deux»

Expert en communication et ancien proche d’Abdoulaye Wade, Momar Thiam a invité ce dimanche 21 décembre le Président Diomaye Faye à «faire preuve d’audace» et «à réduire sa rémunération» de moitié, dans un contexte de crise financière où «il y a beaucoup de sénégalais qui ne mangent pas trois (03) repas par jour».



Au cours de l’émission «Objection», sur Sud fm, Momar Thiam a d’abord estimé que «d’un point de vue symbolique», les «sacrifices» pour la mobilisation des ressources financières doivent «venir d’en haut». C’est pourquoi, outre le Président, le Premier ministre doit aussi «réduire» son salaire, même si ce dernier a récemment affirmé qu’il a réservé ses rémunérations pour les victimes des événements politiques de 2021-2024.



En ce qui concerne les députés à l’Assemblée nationale, en lieu et place d’un salaire, Momar Thiam souhaite une «indemnité de représentation indexée sur la présence» de chacun d’entre eux au parlement. «Cela va résoudre la présence des députés à l’Assemblée nationale, parce qu’on parle toujours de l’absentéisme», a expliqué l’expert, qui plaide aussi pour la réduction «des rémunération des directions des sociétés publiques».