Tournée économique à Ziguinchor du président de la République : Cri de cœur face à l'indifférence (par Idrissa Benjamin SANE )



Jamais, dans l’histoire politique récente de notre pays, un Président de la République n’a été accueilli avec une telle indifférence. La tournée économique du Chef de l’État, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, à Ziguinchor restera, hélas, marquée par un silence assourdissant et une absence totale de ferveur populaire.



Pas de mobilisation visible. Pas d’engouement. Pas même la présence significative des responsables politiques de Pastef à Ziguinchor, malgré l’appel clair et public du leader Ousmane Sonko invitant à réserver un accueil chaleureux au Président de la République. Cette attitude interroge, dérange et interpelle.



Certes, il s’agissait d’une tournée économique et non d’une campagne électorale. Mais une tournée économique d’un Président élu par le peuple mérite, au minimum, respect, considération et sens de l’hospitalité. Comment expliquer alors que, tout au long du passage du cortège présidentiel, d’Oussouye à Ziguinchor, on n'ait vu ni foule, ni salut, ni geste symbolique pour souhaiter la bienvenue au Chef de l’État ?



Chers frères et sœurs de Ziguinchor, cette posture d’indifférence ne sert ni la ville, ni la Casamance, encore moins le Sénégal. Nous avons tous intérêt à accompagner et soutenir l’action du gouvernement, plutôt qu’à ramer à contre-courant d’une dynamique nationale de changement et de redressement.



Le développement ne se construit pas dans le silence, l'inertie hostile ou l’attentisme. Il se bâtit par l’engagement citoyen, la mobilisation responsable et l’unité autour de l’essentiel.



N’oublions jamais cette vérité politique et morale : Sonko moy Diomaye, et Diomaye moy Sonko . Les diviser dans nos comportements ou nos attitudes, c’est affaiblir l’espoir que le peuple sénégalais a placé en eux.



Ziguinchor mérite mieux que l’indifférence. La Casamance mérite d’être actrice, et non spectatrice, du changement en cours. C’est un appel à la conscience, à la responsabilité et à l’amour de notre terroir.



Idrissa Benjamin SANE

Journaliste-Communicant

