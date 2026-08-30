Alerte météo au Sénégal : des orages et des pluies torrentielles attendus au Centre et au Sud

Le Sénégal traverse une phase de forte instabilité météorologique en cette fin de mois d'août. Les prévisions pour les 30 et 31 août 2026 annoncent des orages et des pluies intermittentes sur une large portion du territoire national, touchant particulièrement les régions du Centre et du Sud. La situation devrait nettement se dégrader en soirée et au cours de la nuit, avec un net renforcement des précipitations dans la zone Sud, notamment à Kédougou, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor.



Les services météorologiques redoutent également une extension de ce système pluvio-orageux vers l'Est et les localités centrales telles que Tambacounda, Bakel, Koungheul et Kaffrine, appelant ainsi les populations à la vigilance face aux risques d'inondations locales.



Sur le plan des températures, ce vent de fraîcheur pluvieuse entraînera une baisse du mercure dans les zones impactées par les intempéries, où les maximales oscilleront timidement entre 31 et 34°C au Centre et au Sud. En revanche, le reste du pays ne connaîtra pas le même répit. Une chaleur lourde et humide continuera de peser sur les autres régions, où le thermomètre affichera des pics étouffants pouvant atteindre 37°C par endroits, rendant l'atmosphère particulièrement inconfortable pour les habitants.