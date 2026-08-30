Dakar : Diomaye présente ses «condoléances attristées» à la famille de Cheikhna Cheikh Saadbou Aïdara

Après le décès de Cheikhna Cheikh Saadbou Aïdara, khalife général des Khadres d’Afrique de l’Ouest, le chef d’Etat sénégalais, Diomaye Faye, a adressé ce dimanche ses «condoléances attristées» à toute sa famille et prié pour le repos de l’âme du défunt, dans un message sur Facebook.
«J'ai appris avec une profonde tristesse le rappel à Dieu de Cheikhna Cheikh Saadbou Aïdara, fils de Cheikh Mouhamed Takhiyoullah et doyen d'âge de la famille de Mame Cheikh Saadbou. Je présente mes condoléances attristées à sa famille, à la communauté khadre du Sénégal et de Mauritanie et à l'ensemble des fidèles qu'il a guidés. Que Dieu l'accueille dans Son paradis et lui accorde Sa miséricorde infinie», a écrit Diomaye Faye.
«J'ai appris avec une profonde tristesse le rappel à Dieu de Cheikhna Cheikh Saadbou Aïdara, fils de Cheikh Mouhamed Takhiyoullah et doyen d'âge de la famille de Mame Cheikh Saadbou. Je présente mes condoléances attristées à sa famille, à la communauté khadre du Sénégal et de Mauritanie et à l'ensemble des fidèles qu'il a guidés. Que Dieu l'accueille dans Son paradis et lui accorde Sa miséricorde infinie», a écrit Diomaye Faye.
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