Déclaration de politique générale : Me Oumar Youm salue "le courage" d’Aminou Lô et prédit une motion de censure

Le Premier ministre sénégalais, Al Aminou Lô, est attendu dans les prochains jours à l’Assemblée nationale pour sa Déclaration de politique générale (DPG), face à la majorité de Pastef (130 députés sur 165) d’Ousmane Sonko, en «désaccord profond» avec la gouvernance politique du pays.



Dans ce contexte, ce dimanche, sur la RFM, Me Oumar Youm, ancien ministre de Macky Sall, a salué «le courage» d’Al Aminou Lô, qui devra faire face à «l'hostilité potentielle» de la majorité. «Je dois féliciter le Premier ministre Al Aminou Lô pour le courage dont il fait montre face à l'hostilité potentielle d'une Assemblée qui inscrit tous ses actions dans la défiance de l'exécutif», a dit l’ancien ministre des Forces armées.



Il s’agit de la première DPG du nouveau gouvernement d’Al Aminou Lô, depuis qu’il a été formé le 1er juin 2026. Cependant, l’avocat a estimé qu’il y a de fortes chances de voir une censure du gouvernement après le face-à-face avec les députés. «Ça ne me surprendrait pas qu'il y ait une motion de censure contre Al Aminou Lô. Déjà, de toutes les façons, vous savez, Ousmane Sonko, quand il parle, c'est ce qu'il veut faire réellement. Il a déjà parlé de ça et envoyé des avertissements et des alertes», a-t-il expliqué.



A ce stade, si la date de la DPG n’est pas connue, elle devrait intervenir dans la première dizaine du mois de septembre, surtout que l’Assemblée nationale ouvrira demain, lundi 31 août, sa deuxième session extraordinaire.