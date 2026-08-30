Nécrologie : le khalife général des Khadres, Cheikhna Cheikh Saadbou Aïdara, est décédé

La Oumma islamique, et particulièrement la communauté khadre du Sénégal et de la Mauritanie, est en deuil. Le khalife général des Khadres d’Afrique de l’Ouest, Cheikhna Cheikh Saadbou Aïdara, est décédé, selon nos informations.



Fils de Cheikh Mouhamed Takhiyoullah, le défunt était devenu khalife général de la Khadriya, une confrérie fondée au XIXᵉ siècle par Cheikhna Cheikh Saadbou Abihi (1848-1917), figure majeure de l'islam ouest-africain dont l'influence spirituelle s'étend depuis Nimzatt, en Mauritanie, jusqu'au Sénégal et à plusieurs pays de la sous-région. En tant que dépositaire de l'amama de son illustre aïeul, il portait la légitimité spirituelle de parler au nom de l'ensemble des khadres,



Pour rappel, le titre de khalife général des Khadres d'Afrique de l'Ouest désigne le guide spirituel suprême de la confrérie soufie de la Qadiriyya (ou Khadriya) dans la région, dont le siège spirituel historique se trouve à Nimzatt en Mauritanie.

