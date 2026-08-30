Dégradation de la note du Sénégal : Alassane Sall fustige «la guerre fratricide» Diomaye-Sonko

L'agence Moody's a abaissé la note souveraine du Sénégal de Caa1 à Caa2 le 28 août 2026, en raison de fortes pressions de refinancement et de l'absence prolongée d'un programme avec le Fonds monétaire international (FMI). Mais pour le député Thierno Alassane Sall, par ailleurs leader de la République des Valeurs (RV), cette situation est due à «l’irresponsable guerre fratricide» entre le président Diomaye Faye et son ex-mentor Ousmane Sonko.



«Sans surprise, la note du Sénégal vient à nouveau d’être dégradée par Moody’s. Cette dégradation tient en partie à l’irresponsable guerre fratricide que se livrent les mal nommés "Kiiraay" et "Pastef", entre Diomaye et Sonko. Voilà à qui les Sénégalais doivent une part de la détérioration de leurs conditions de vie, de l’aggravation de leurs souffrances et de la généralisation de leur misère sociale», a écrit Thierno Alassane Sall.



Par ailleurs, le député a invité les populations à «se souvenir, lors des prochaines échéances, de la responsabilité et, surtout, de l’insouciance de l’exécutif et du Parlement face aux épreuves qu’ils traversent», afin de «les dégager tous».



Cette dégradation de la note intervient alors qu’une mission du FMI discute actuellement avec le gouvernement à Dakar pour espérer mettre en place un nouveau programme.