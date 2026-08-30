Plusieurs morts lors du naufrage d'un ferry au large des côtes de Chypre du Nord

Le ferry naufragé dimanche au large des côtes de la République turque de Chypre du Nord (RTCN, autoproclamée) a « complètement coulé à une profondeur de 514 mètres », a annoncé le ministre des Transports Erhan Arikli, sur la chaine turque TRT.



Selon M. Arikli, cité par la TRT sur X, qui ne confirme pas le sort des passagers portés disparus, 161 personnes « ont été transportées à l'hôpital et 76 ont retrouvé leurs familles ». Les autorités avaient précédemment évoqué la présence de 267 personnes à bord.



« Il y a des morts » parmi les passagers du bateau, au moins six, selon le Premier ministre de la République turque de Chypre nord (RTCN) Unal Ustel, cité par l'agence étatique turque Anadolu. L'ambassadeur de Turquie à Nicosie, Ali Murat Basçeri, a également confirmé les décès, sans en préciser le nombre, à la chaîne turque publique TRT.



Causes du naufrage inconnues

Les causes du naufrage ne sont pas connues. Les images diffusées par les chaînes de télévision turques montrent le bateau balloté et en partie immergé dans une mer formée par beau temps, ainsi que des opérations d'évacuation en cours et de nombreux débris flottants à la surface.



Les passagers évacués portent tous des gilets de sauvetage orange selon ces images qui montrent également de nombreux véhicules de secours positionnés à terre.



La RTCN reconnue par la seule Turquie a proclamé son indépendance de Chypre en 1983, neuf après l'invasion par l'armée turque du nord de l'île, suite à un coup d'état nationaliste chypriote soutenu par la Grèce. Elle occupe environ un tiers de l'île.



