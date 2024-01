Algérie : Amine Gouiri est forfait pour la CAN

Le 13 janvier prochain, la Coupe d’Afrique des Nations 2024 va débuter. Pour ce rendez-vous en Côte d’Ivoire, Djamel Belmadi a sélectionné 26 joueurs. Parmi eux, Amine Gouiri (23 ans). Le Rennais, qui a rejoint les Fennecs il y a quelques mois, était attendu pour mener l’attaque des Verts. Mais l’ancien de l’OL ne sera pas du voyage. En effet, la FAF a annoncé son forfait pour le tournoi ce lundi.



« Le staff technique de l’équipe nationale, en concertation avec le staff médical, ont décidé de libérer l’attaquant Amine GOUIRI pour cause de blessure l’empêchant de prendre part à la prochaine CAN TotalEnergies – Côte d’Ivoire 2023. Après examen du staff médical de l’équipe nationale et s’appuyant également sur le dossier médical de son club, le Stade Rennais FC, il a été décidé de ménager le joueur et de lui permettre de se rétablir convenablement. La délégation de l’équipe nationale et la fédération algérienne de football souhaitent un prompt rétablissement au joueur.» Un gros coup dur pour l’Algérie et Gouiri, selon Footmercato.