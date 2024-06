Algérie: colère des habitants de la région de Tiaret après des pénuries d'eau

La région de Tiaret, dans le nord du pays, manque d'eau potable depuis des mois à cause d'une sécheresse prolongée. Ces derniers jours, on assiste à des manifestations et des blocages de routes alors que le président Abdelmadjid Tebboune avait promis des solutions avant l’Aïd el-Kébir. La population, elle, dénonce des promesses non tenues. Margaux Ratayzyk (prononcer Ratézik).

RFI

div id="taboola-below-article-thumbnails">