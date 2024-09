Algérie: dernière ligne avant la présidentielle du 7 septembre

La campagne électorale pour la présidentielle anticipée du 7 septembre vit ses dernières heures. Les trois candidats et leurs soutiens ont appelé à une participation massive à ce scrutin. Dahmane est convaincu qu'il faut aller voter parce qu'il s'agit d'un devoir, selon lui.



« Nous devons nous mobiliser pour aller voter. Votez pour votre candidat préféré. Certains continuent à se plaindre de l'État et du président, mais, en contrepartie, qu'ont-ils à offrir à leur pays ? Faites votre devoir d'aller aux urnes et choisissez le candidat dont le programme répond à vos aspirations. Il y a encore des carences, c'est vrai, mais il faut noter qu'en trois ans nous avons réalisé ce que nous n'avons pas pu faire en soixante ans. Il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup de réalisations ces dernières années ».



« C'est juste une pièce théâtrale »

Karim, qui boycotte le scrutin, estime que la présidentielle n'a aucun enjeu. « C'est juste une pièce théâtrale. C'est un régime autoritaire qui ne respecte pas les règles du jeu démocratique. Chaque algérien connaît à l'avance le résultat de l'élection. Il n'y aura donc aucune surprise. Pour les algériens, l'élection n'est pas événement important à travers lequel l'avenir de l'Algérie sera déterminé. »



Le candidat Abdelali Hassani Chérif du Mouvement de la société pour la paix (MSP) a souhaité que l'administration ne se mêle pas de l'opération électorale et laisse « les Algériens choisir librement le jour du vote ».