La Haute Cour de justice ne doit pas devenir un outil de règlement de comptes (Par Zahra Iyane THIAM DIOP)

Le Sénégal vient de réussir une nouvelle alternance politique, saluée par l’Afrique et le Monde. Ce nouvel moment d’espoir doit être un point de départ pour refonder l’action publique et larendre plus percutante selon le vœu des Sénégalais, singulièrement de sa jeunesse, pas une occasion d’instrumentaliser les Institutions à des fins politiciennes.L’annonce de résolutions de mise en accusation d’anciens Ministres devant la Haute Cour de Justice interpelle tous les Sénégalais. Cette Cour, prévue par la Constitution, est une juridiction d’exception. Elle ne peut être utilisée pour des règlements de comptes ou des justifications politiques post-électorales. Ni l’exemplarité encore moins la rupture ne se construisent dans la vengeance.Les faits doivent précéder les accusations, pas l’inverse. Or, dans plusieurs cas évoqués, les bases juridiques semblent fragiles, les preuves incertaines (la parole de l’un contre l’autre, si l’un n’est pas en fuite) et la procédure engagée dans un climat de suspicion. Le Sénégal dispose pourtant d’institutions de contrôle performantes (Cour des comptes, IGE, OFNAC). Pourquoi les contourner? Pourquoi précipiter une justice d’exception au détriment des voies ordinaires ? même si ce que nous vivons présentement , nous laissent perplexe, avec les nombreuses arrestations, dont celles qui sont les plus préoccupantes concernent entre autres nos champions économiques.Au-delà du droit, est-ce une culture de la peur qu’on cherche à installer ? Celle qui découragerait les Ministres et autres fonctionnaires à agir, par crainte d’être poursuivis à chaque alternance. Celle qui fragilise la continuité de l’État. Gouverner, c’est prendre des décisions. Si chaque acte est susceptible d’être retourné politiquement, qui osera encore assumer ses responsabilités ? Il faut entendre et comprendre les attentes du peuple : justice, transparence, mais surtout cohésion, emploi, santé, éducation, sécurité, une bonne campagne agricole et j’en passe. Le pays attend des réformes structurelles, pas des spectacles judiciaires téléguidés.Notre démocratie ne sortira renforcée que si nous faisons preuve de hauteur. La majorité parlementaire de cette XVème législature a la double responsabilité de convaincre qu’elle n’est ni mécanique ni au service de la vengeance, mère de la division et de la déconstruction. Attention à la dérive de la justice sélective ! Le seul défi qui vaille pour la majorité est celui de donner à nos Institutions leur sens de protéger l’intérêt général, dans le respect de l’Etat de droit, de la Démocratie et de la République, gage de la respiration socioéconomique dont nous nous éloignons de jour en jour.