Algérie: les militaires veulent aller aux élections

La position de l’armée est celle de la légitimité constitutionnelle, et l’organisation d’une nouvelle élection présidentielle « dans les plus brefs délais ». Voilà ce qu’explique l’institution militaire dans l’édito de sa revue mensuelle El Djeich.



Cette élection serait précédée de discussions avec des personnalités nationales et « des élites sincères et fidèles à la nation », afin que le scrutin soit accepté par tous. Ces discussions auraient également pour but de mettre sur pied une instance d’organisation et de supervision des élections.



Pour l’armée, seul le dialogue pourra apporter une solution à la crise. Mais elle critique les discussions stériles et les intentions malveillantes de certains qui décrédibilisent, selon elle, par les voies médiatiques, les options proposées par les autorités.



Les militaires disent vouloir un dialogue sincère, fait de concessions réciproques, au service de l’intérêt suprême du pays. Mais ils expliquent qu’une période de transition, tel que souhaité par des manifestants et des organisations de la société civile, conduirait vers une situation « encore plus difficile à maîtriser ».