Algérie: une manifestation anti-Bouteflika empêchée à Constantine

Selon la loi, les manifestations restent interdites dans la capitale, mais l'état d'urgence a été levé en 2011 et les rassemblements sont possibles dans les autres villes du pays. Pourtant, samedi matin, à Constantine, les membres du collectif Mouwatana n'ont pas pu manifester.



Le collectif qui regroupe des militants et des personnalités de la société civile avait prévu d'aller à la rencontre des habitants et de protester contre un cinquième mandat du président Bouteflika.



Dès l'aube, la troisième ville du pays était complètement quadrillée par les forces de l'ordre. Des bennes à ordure de la ville avaient été déplacées pour bloquer le lieu de rassemblement. Certains membres du collectif ont été arrêtés avant même leur entrée dans la ville, d'autres ont été empêchés de sortir de leur hôtel.



Des mouvements sociaux régulièrement étouffés



Un premier rassemblement à Alger avait été empêché il y a un mois. Depuis le début de l'année, les manifestations des médecins résidents, mais aussi celles des retraités de l'armée, ont été régulièrement empêchées par les forces de l'ordre.



Dimanche, la Ligue des droits de l'homme s'est inquiétée des atteintes aux droits de manifestation, de réunion et d'association.