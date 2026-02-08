Burkina Faso: les factures d'eau impayées mèneront directement à des travaux d’intérêt général

Désormais, tous ceux qui ne sont pas à jour du règlement de leur facture de consommation d’eau auront, à leur trousse, la brigade Laabal, suite à la mauvaise santé financière de la société d’approvisionnement en eau potable et aux difficultés de recouvrement. Le commandant de cette brigade prévient que les débiteurs n’ont plus que quelques jours pour se mettre à jour, avant d'être réquisitionnés pour des travaux d’intérêt général.



Les factures impayées d’eau, d’assainissement et de travaux réalisés atteignent près de 35 milliards de francs CFA. Pour Idrissa Sourabié, directeur général de l'ONEA, le niveau des créances a atteint un seuil « critique », à la date du 31 janvier 2026 et cette situation fragilise la trésorerie, ralentit les investissements et menace, à terme, la continuité et la qualité du service public d’approvisionnement en eau potable, a-t-il expliqué.



La brigade Laabal est donc appelée à la rescousse, pour aider à la sensibilisation des citoyens et au recouvrement de la dette, et le message est clair.



Les particuliers et les entreprises sont appelés à se mettre à jour et à payer leurs factures d’eau, dans un délai d’une semaine. « Passé ce délai, ils seront naturellement réquisitionnés », prévient le lieutenant Franck Octave Kabré, commandant de la brigade Labaal avant d’ajouter qu’« ils vont contribuer, d’une autre manière, à construire le pays et payer leurs factures. »



Dans un communiqué, l'ONEA précise que cette « opération cible prioritairement les gros débiteurs et les créances pour lesquelles les moyens conventionnels ne permettent pas d’avoir des résultats probants »