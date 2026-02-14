Supporters sénégalais détenus au Maroc : Me Kabou prévoit de saisir des associations de défense des droits de l’Homme

L’avocat des 18 supporters sénégalais détenus au Maroc en marge de la finale de la CAN 2025 annonce son intention de saisir des associations de défense des droits de l’Homme.



Me Patrick Kabou prévoit ainsi des déplacements à Genève et à Bruxelles pour informer les instances compétentes en la matière et les associations de défense et protection des droits de l’Homme de la situation des 18 otages sénégalais dans les geôles à Rabat (Maroc).



Après ces visites d'informations, il précise que leur saisine sera effective en début de semaine.



L’avocat dénonce également « l’absence manifeste de garantie d'un procès équitable, de non respect des droits de la défense, de non respect des droits des détenus ». Me Kabou remercie tous les « organismes qui s'inquiètent de cette situation inédite ».

