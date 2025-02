Alima "Suppo" au juge : "Je n'ai pas suivi de formation, je faisais des recherches sur YouTube pour fabriquer les pommades"

Le procès d'Alima Fall, surnommée "Suppo", et de ses six coaccusés a eu lieu ce mercredi 5 février au tribunal de Dakar. Les sept prévenus sont poursuivis pour mise en danger de la vie d'autrui, administration de substances nuisibles et vente illégale de produits pharmaceutiques illicites.



À la barre, Alima Fall, connue sous le nom d'Alima "Suppo", a fermement nié les faits qui lui sont reprochés. Elle a d’abord expliqué : "Je vends des produits naturels bio. Je ne savais pas que c'était interdit." En réponse à une question du juge sur sa formation, elle a précisé : "J'ai suivi une formation sur les produits céréaliers, je ne savais pas que ces produits étaient dangereux. Je les ai utilisés personnellement, et certains membres de ma famille aussi, sans jamais constater de conséquences négatives."



Interrogée sur la provenance de ses produits, Alima Fall a ajouté : "Les produits, c’est moi qui les fabrique, pour les autres, je les achète chez Keur Serigne Bi." Quant à la question des factures, elle a répondu : "Non, il n’y a pas de facture."



Le juge a ensuite cherché à savoir si Alima Fall était pharmacienne, ce à quoi elle a répondu négativement, précisant : "Non, ce que je vends ne se trouve pas dans les pharmacies. Je vends des produits bio à base de karité. J'ai une licence que j’ai présentée aux forces de l’ordre, mais on m’a dit que ce n’était pas suffisant."



Elle a poursuivi : "Je n’ai pas suivi de formation spécifique à ce sujet. Je faisais des recherches sur YouTube pour produire les pommades. Mais je réfute l’idée selon laquelle je mets la vie des gens en danger." Malgré ses dénégations, elle a reconnu, dans une certaine mesure, avoir vendu des produits sans autorisation.