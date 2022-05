Aliou Cissé : « Ce n’est pas une fin en soi d’être Champion d’Afrique et nous voulons encore plus »

En conférence de presse à l’occasion du début du regroupement des « Lions », Aliou Cissé compte maintenir la dynamique positive de ses troupes, malgré le sacre à la CAN et la qualification au Mondial. Le sélectionneur national a également abordé le match contre le Bénin et les raisons de son choix sur la nouvelle recrue Ilimane Ndiaye.



« Nous allons aborder ce match contre le Bénin avec beaucoup d’humilité, parce qu’il faut qu’on reste concentrés, même si on est champions d’Afrique. J’ai entendu mon grand frère Lamine Ndiaye ancien joueur et sélectionneur du Sénégal dire que le Sénégal est maintenant l’équipe à battre. Mais avant qu’on ne soit Champion d’Afrique, on était l’équipe à battre. Aujourd’hui, on le sera plus. On sera beaucoup plus attendu », a expliqué Aliou Cissé.



Le sélectionneur des « Lions » indique que le Bénin a de bons joueurs. « Notre dernière rencontre contre le Bénin n’a pas été facile. Ça a été un match très rude, très compliqué. Ils ont des joueurs très intéressants comme d’Almeida au milieu, qui a un bon volume de jeu, Dossou, Sokou, Stève Mounié, Poté, Verdon. L’entraîneur actuel est l’héritier de Michel Dussuyer, dans la mesure où il était son adjoint. Je sais très bien qu’ils ne viennent pas en victimes à Dakar », a-t-il fait savoir.



Eliminatoire CAN 2023 avec le statut de Champion

Par ailleurs, Aliou Cissé souligne que les matchs ont toujours été difficiles et continueront d’être toujours difficiles. « Les gens disent que le Sénégal est sur le toit de d’Afrique, mais il faut avoir d’autres ambitions et aller voir ce qu’il y a derrière les étoiles. C’est ce qui nous poussera à nous préparer et à être attentif sur ce que nous sommes en train de faire. Ce n’est pas une fin en soi d’être Champion d’Afrique. Nous voulons encore plus et nous allons nous donner les moyens pour ça. On ne sous-estimera donc personne ».



Le sélectionneur des « Lions » a donné les raisons de la convocation d’Ilimane Ndiaye. « Il joue dans une division (la Championship) en dessous de la Premier League, mais c’est un Championnat très rude, très difficile et très physique. Il y a beaucoup d’intensité. Je peux vous garantir que pour un attaquant, évoluer là-bas n’est pas évident ».



Selon lui, sa deuxième partie de saison a été meilleure parce qu’il a été plutôt décisif. « Il a une marge de progression. C’est un garçon capable de jouer sur tout le front de l’attaque. C’est intéressant de le faire venir pour qu’il comprenne son statut dans l’Equipe nationale et ce qu’on attend de lui », a-t-il dit.