Ligue des champions : le Bayern Munich de Nicolas Jackson renverse le Sporting Portugal



Le Bayern Munich a renoué ce mardi avec la victoire en Ligue des champions contre le Sporting (3-1), deux semaines après avoir concédé sur la pelouse d'Arsenal sa seule défaite de la saison. Les Allemands, surpris au retour des vestiaires par un but contre son camp de Kimmich (54e), ont renversé la situation en 5 minutes, grâce à Gnabry (65e) et Karl (69e). Tah (77e) a enfoncé le clou en fin de partie. Nicolas Jackson est entré dans les arrêts de jeu.
 
Suite à cette cinquième victoire en C1, le club bavarois monte à la deuxième place du classement (15 points) et revient à hauteur d'Arsenal, leader (15 points, un match en moins). La formation lusitanienne, elle, reste neuvième (10 points) après cette deuxième défaite dans la compétition.
Moussa Ndongo

Mardi 9 Décembre 2025 - 21:10


