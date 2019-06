Aliou Cissé, Coach de l’équipe nationale du Sénégal: "nous avons plus de motivation que de pression"

Le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé a soutenu que lui et ses poulains, ont plus de motivation que de pression, à quelques jours de l’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) prévue du 21 juin au 19 juillet 2019 en Egypte.



« Nous sommes plutôt motivés. Je pense qu’il n’y a aucune pression particulière. Nous travaillons et les directives sont suivies par les joueurs. Ils se sont appropriés le projet. Donc je crois que nous avons plus de motivation que de pression », dit-il dans un entretien publié dans « L’Observateur ».



Selon Cissé, « l’objectif est de bien rentrer dans cette compétition. Le Sénégal fait son entrée dimanche face à la Tanzanie. « Il faudra aborder ce match avec beaucoup de concentration, discipline. Et je crois que nous ne sommes pas dans cette de pensée négative », fait-il savoir.



Revenant sur le match amical à huis clos contre le Nigéria, Aliou Cissé a révélé que cette décision vient de l’équipe adverse. Il a félicité ses joueurs qui ont gagné 1 à Zéro, grace à Gana Gueye. Cissé a aussi rappelé que la dernière victoire du Sénégal contre le Nigéria remonte à 2002, avec sa génération.