Aliou Cissé à ses détracteurs: "Je suis pas un polémiste, qu'ils me laissent faire mon travail"

"Je prends beaucoup de hauteur dans les choses, parce que c'est le métier qui me le demande. Je suis un garçon très équilibré et les critiques je peux les entendre si cela est constructif et objectif. Je ne suis pas un homme de polémique si cela qu'on cherche qu'ils aillent voir les polémistes, a-t-il dit.



Poursuivant son argumentaire, l’ancien capitaine des « Lions », ajoute : « Moi suis un sélectionneur non pas un polémiste et je n'ai pas le temps, qu'ils me laissent faire mon travail. Quand, j'aurais besoin des conseils, je leur en ferai part parce qu'ils ont cette légitimité et qu'ils connaissent le football. Mais je discuterais avec eux quand ils auront accepté que c'est moi le sélectionneur et que les choix c'est moi qui les fait".