CAN 2025 : Habib Beye critique le report de la libération des internationaux africains

Habib Beye n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer le report d’une semaine de la mise à disposition des internationaux africains pour la CAN 2025. Alors que les sélectionneurs comptaient récupérer leurs joueurs dès le 8 décembre, la décision tardive des instances sous la pression des clubs européens ne libérera finalement les concernés qu’à partir du 15 décembre. Une annonce jugée incompréhensible par l’entraîneur de Rennes, ancien cadre du Sénégal.



« C’est incorrect vis-à-vis des sélectionneurs et des fédérations », a pesté le coach breton, rappelant que des stages, des hôtels et des matchs de préparation étaient déjà actés. L’ex-international a dénoncé une vieille habitude consistant à « bouger la CAN comme on veut », regrettant qu’on puisse encore l’imposer comme une compétition secondaire : « Ça ne se passe pas ainsi pour les autres tournois internationaux ».



Et même si Rennes bénéficiera comme les autres clubs français de la présence de ses Africains jusqu’au 15, Beye insiste : « Si on nous avait demandé de les libérer le 8, on l’aurait fait ».