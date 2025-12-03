Liga : Grâce à un doublé de Mbappé, le Real Madrid s’impose face à l’Athletic Bilbao

Porté par sa superstar française Kylian Mbappé, auteur d'un doublé et passeur décisif, le Real Madrid a renoué avec le succès en Liga mercredi en domptant l'Athletic Bilbao à San Mamés (3-0) pour revenir à un point de son éternel rival, le FC Barcelone, leader.



Dos au mur dans l'ambiance bouillante de la "cathédrale" basque après trois matchs nuls consécutifs en championnat, le géant espagnol a dissipé les doutes qui circulaient au sujet de son entraîneur Xabi Alonso avec une performance collective enfin convaincante.



Un succès crucial, acquis en grande partie grâce à son homme providentiel Kylian Mbappé, auteur d'un superbe doublé (7e, 59e) et passeur décisif pour son coéquipier en équipe de France Eduardo Camavinga (42e).



Le club madrilène (2e, 36 points) reste ainsi au contact du Barça (1er, 37 points), champion en titre, qui a remporté mardi (3-1) le choc face à l'Atlético (4e, 31 points), en match avancé de la 19e journée.