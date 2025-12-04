Can 2025 : El Hadji Malick Diouf suspendu pour le premier match

L'équipe nationale du Sénégal devra se passer d'un élément clé de sa défense pour son entrée en lice lors de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025. Le jeune latéral gauche El Hadji Malick Diouf manquera la première rencontre contre le Botswana en raison d'une suspension.



Cette absence est due à un cumul de deux avertissements reçus durant la phase des éliminatoires. L'information constitue un coup dur pour les "Lions", d'autant que le joueur est devenu incontournable sur le flanc gauche.



El Hadji Malick Diouf, considéré comme l'une des révélations de l'année, a écopé de ses cartons jaunes lors des matchs de qualification contre le Burundi. Il a reçu son premier avertissement le 9 septembre 2024 à Bujumbura, lors de la victoire 0-1 contre le Burundi et le deuxième avertissement le 19 novembre 2024 à Diamniadio, toujours face aux Hirondelles, lors du succès 2-0 du Sénégal.



Ces deux cartons cumulés le privent du match d'ouverture des Lions. L'absence de Diouf, à l'âge de 20 ans, est frustrante pour le nouveau sélectionneur Pape Thiaw, qui doit déjà gérer un contexte de blessures avant même d'avoir dévoilé sa liste officielle.



Le Sénégal, logé dans le Groupe D, débutera sa CAN le 23 décembre à 18h00 face au Botswana. Les Lions affronteront ensuite la République Démocratique du Congo (RDC) et le Bénin. Le staff technique est désormais contraint de trouver rapidement une solution temporaire pour occuper le couloir gauche de la défense en l'absence de l'un de ses plus grands espoirs.