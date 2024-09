Aliou Cissé appelle à l’unité nationale pour atteindre les derniers objectifs de la sélection

Aliou Cissé, sélectionneur de l’équipe du Sénégal de football, a réaffirmé son engagement envers l'équipe nationale. Dans un message fort adressé au peuple sénégalais, le technicien a rappelé l'importance de l'unité et de la solidarité pour atteindre les derniers objectifs de la sélection.



« Nañiou Boolo Mboolo moy doolè! Peuple sénégalais, je vous écoute, vous entends et vous vois », a-t-il écrit sur Instagram.



Le champion d’Afrique 2022 avec les "Lions" a également souligné son attachement indéfectible à la sélection nationale.

« J'ai donné ma vie pour l'équipe nationale, et je vous promets de faire tout mon possible pour laisser la sélection nationale à la place où nous avons réussi à la ramener tous ensemble : au top », a promis Aliou Cissé, s’adressant directement à ses compatriotes.



Le sélectionneur des « Lions », sait que le chemin vers la consécration n'est pas encore terminé. Il demande au peuple de rester uni.



« Ensemble allons chercher nos derniers objectifs. C'est le début de la dernière ligne droite Un peuple, un but, une foi. Restons unis », a-t-il conclu.