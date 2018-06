Aliou Cissé après le match : "le Sénégal ne méritait pas de se qualifier"

«Je suis déçu pour ces joueurs qui se battent tous les jours pour leur pays… On aurait pu marquer ce but qui aurait pu nous mettre un peu plus dans le bon sens. Je suis déçu pour mon équipe…Aujourd’hui le Sénégal ne se qualifie pas parce qu’il ne le mérite pas », a déclaré le sélectionneur de l’équipe nationale à l’occasion du point de presse tenu juste après l’élimination du Sénégal.





« C’est la loi du football. Je crois qu’on a pris beaucoup plus de cartons que le Japon. Je suis fier des garçons. Je suis fier du travail qu’ils ont accompli depuis un mois. Ainsi va la vie », a, en outre, déclaré Aliou Cissé.



Sur un autre registre, le coach a dénoncé la façon dont le tirage se fait. « Des équipes africaines ont été éliminées dès la deuxième journée, à part le Nigeria et nous. Il faut qu’on discute des chapeaux. Y a pas une seule équipe africaine qui est dans des chapeaux 1. On joue contre de champions d’Europe, des champions du monde. C’est pas toujours évident pour nous », dénonce, qui plus est, l’entraineur de l’équipe nationale du Sénégal.



Aliou Cissé sur le nombre de cartons : « Le Sénégal a un football engagé… C’est notre ADN… »



« On aurait pu être éliminés d’une autre façon. Le Sénégal a un football engagé. Qui dit engagement dit parfois apprendre des cartons… C’est notre ADN, on a besoin de ça », a commenté Aliou Cissé lors du point de presse tenu ce jeudi juste après la rencontre ayant opposé le Sénégal à la Colombie.



Toutefois, le sélectionneur de l’équipe du Sénégal trouve que le football africain a beaucoup progressé. « On a confiance. On n’a pas à avoir honte du football qu’on a pratiqué. Je suis sûr et certain que nous sommes sur le bon chemin », se réjouit Cissé. « Y a des nations beaucoup plus conséquentes dans le football mondial, comme l’Allemagne, qui sont aujourd’hui éliminées », a-t-il justifié.



Avec Sénégal Football