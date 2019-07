Aliou Cissé donne de bonnes nouvelles: Mbaye Niang et Mbaye Diagne seront de retour cet après-midi

Annoncés blessés et probablement forfaits par la presse sénégalaise, Mbaye Niang et Mbaye Diagne sont bien portant pour disputer la demi-finale de dimanche contre la Tunisie.



En conférence de presse, ce samedi Aliou Cissé a indiqué que les deux joueurs seront de retour à l’entraînement cet après-midi. « Mbaye Niang et Mbaye Diagne seront de retour cet après-midi. Nous disposons donc de tout notre effectif », a rassuré le sélectionneur du Sénégal.