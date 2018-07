Aliou Cissé : "je compte rester à mon poste pour remporter la CAN 2019"

Le triste spectacle d'une formation japonaise pariant sur l'incapacité du Sénégal à égaliser face à la Colombie (0-1) et refusant le jeu face à la Pologne alors qu'elle était elle-même menée au score (0-1) restera comme l'une des images fortes de cette Coupe du monde.



Ce sont pourtant bien les "Lions" de la Teranga qui furent éliminés au classement du fair-play alors qu'ils étaient à égalité parfaite avec les Nippons (deux cartons jaunes de plus). Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal, revient sur cette élimination dans un entretien accordé au site L'Equipe. Selon lui il veut rester à son poste pour tenter de remporter la CAN 2019. " Nous avons fait des choix murement réfléchis. Je n'ai pas de regret. je suis surtout fier du comportement de mes joueurs et le plus important, c'est de remporter la CAN 2019, pour ce faire je compte rester à mon poste."