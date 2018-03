Aliou Cissé prépare-il une nouvelle stratégie avec Djilobodji dans une défense à 3 ?

Revenu dans le groupe après trois ans d’absence, Papy Djilobodji pourrait saisir sa chance ce vendredi contre l’Ouzbékistan dans une défense à trois. Le défenseur central de Dijon (L1 française) pourrait former le trio axial avec Alfred Ndiaye et Fallou Diagne. « Le travail comme on dit paie tout le temps. Le coach prépare un nouveau truc et on va s’adapter », livre Djilobodji sans entrer dans les détails.

Ce nouveau truc pourrait être une défense à trois avec Fallou Diagne, qui va beaucoup décaler sur le côté droit. « On a beaucoup joué en défense à trois avec Alain Giresse. Et ça s’est très bien passé. Aliou Cissé a mis durant les deux séances une défense à trois, on va s’adapter et on va tout faire pour réussir cette option tactique », a poursuit Djilobodji.



Lors des galops d’entrainement, Djilo a beaucoup été associé à Alfred. Propre dans ses relances, lucide dans ses sorties de balle, Djilobodji a marqué des points dans les deux séances intensives que les Lions ont livrées ces deux derniers jours.

Ce match pourrait aussi servir d’occasion au sélectionneur national pour donner beaucoup plus de temps de jeu au gardien Alfred Gomis.



Source : Stades