Nécrologie : Décès de Djibril Dièye, animateur de l’émission « Auto Mag » sur la TFM

Le monde des médias sénégalais est en deuil. Djibril Dièye, animateur de l’émission « Auto Mag » sur la TFM (Télé Futurs Médias ), est décédé ce vendredi 6 août 2026, des suites d’une longue maladie.



L’annonce de sa disparition a été faite par Bouba Ndour, directeur des programmes de la TFM, au cours de l’émission « Jakkaarloo ».



Malade depuis plusieurs années, Djibril Dièye traversait une période difficile. Son état de santé s’était fortement dégradé au fil du temps, au point de l’empêcher de s’exprimer normalement. Une cagnotte avait d’ailleurs été lancée par des citoyens afin de contribuer à son évacuation à l’étranger pour recevoir des soins.



Figure connue des passionnés d’automobile, Djibril Dièye s’était fait remarquer à travers « Auto Mag », une émission consacrée à l’univers automobile qui avait fidélisé de nombreux téléspectateurs.



Sa disparition laisse un grand vide parmi les passionnés d’automobile et ses collègues du paysage médiatique sénégalais.