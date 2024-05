Aliou Cissé publie une liste de 26 joueurs, Kouyaté absent

Le sélectionneur national, Aliou Cissé, a publié, ce vendredi, une liste de 26 joueurs pour les prochains matchs des éliminatoires du Mondial 2026. Les Lions de la Teranga se préparent à affronter la RD Congo (6 juin) et la Mauritanie (9 juin) lors des 3e et 4e journées de cette phase qualificative. Cette liste de convocation reflète un mélange de talents établis et de jeunes espoirs, démontrant la profondeur et la qualité du football sénégalais. Il faut aussi noter l’absence de certains anciens et habitués de la tanière comme Cheikhou Kouyaté et Boulaye Dia.

Moussa Ndongo

div id="taboola-below-article-thumbnails">