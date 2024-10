Aliou Cissé quitte les « Lions » après 9 ans : un bilan impressionnant, mais des objectifs manqués

Après 9 ans et 7 mois à la tête de l’équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé quitte son poste de sélectionneur. Cette décision a été annoncée de manière inattendue par le ministère des Sports, informant la Fédération sénégalaise de football (FSF) que son contrat ne serait pas renouvelé. Malgré cette séparation, les statistiques de Cissé plaident en faveur d'une continuité tant ses performances ont été remarquables.



Même si son départ n'a pas provoqué un scandale dans le milieu du football sénégalais, ses résultats restent impressionnants. Toutefois, son mandat prend fin après la non atteinte des objectifs assignés, notamment la victoire à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023 et l'atteinte des quarts de finale à la Coupe du monde.



Durant ses 9 ans à la tête des « Lions », Cissé est devenu le sélectionneur le plus durable de l’histoire de l’équipe nationale sénégalaise. Il a dirigé 103 matchs, remportant 67 victoires et inscrivant 165 buts, soit une moyenne de 1,6 but par match. Sous sa houlette, l’équipe a démontré une solide défense, concédant seulement 60 buts. Son bilan global inclut également 23 matchs nuls et 13 défaites.



El Tactico (surnom que l’ancien président Macky Sall avait a attribué à Aliou Cissé) a su s’illustrer dans les compétitions officielles, avec 75 matchs disputés, dont 51 à l’extérieur, pour un total de 52 victoires. En matchs amicaux, il a mené l’équipe à 15 victoires sur 28 rencontres.



Vainqueur de la CAN en 2022

Aliou Cissé, arrivé à la tête de la sélection en 2015, a offert au Sénégal la première CAN de son histoire en 2022, après avoir accédé à la finale de la compétition continentale en 2019.



Le parcours de Aliou Cissé a été marqué par de nombreux succès. Cissé a qualifié les « Lions » pour les deux dernières Coupes du monde, en Russie en 2018 et au Qatar en 2022, après plusieurs années de non-participation.



Il a également joué un rôle crucial dans l’émergence de jeunes talents, convoquant 131 joueurs au total, dont seulement 27 n'ont pas été utilisés en match. Parmi ses cadres les plus sollicités figurent Kalidou Koulibaly, Sadio Mané, et Idrissa Gana Guèye. Koulibaly, en particulier, a accumulé 7258 minutes de jeu sur 82 matches.



En termes de performances individuelles, Sadio Mané se distingue comme le meilleur buteur de l’ère Cissé avec 38 réalisations. En tout, 39 joueurs différents ont marqué sous sa direction, ajoutant aux prouesses offensives de l’équipe.



Le départ d’Aliou Cissé met fin à une ère fructueuse pour le football sénégalais, laissant une empreinte indélébile grâce à ses résultats et son leadership.