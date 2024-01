Aliou Cissé, sélectionneur des « Lions » : « L’ambiance est bonne dans le groupe, on a énormément de confiance »

En conférence de presse d’après match, le sélectionneur Aliou Cissé a évoqué plusieurs points en direction de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire 2023.



Le système de jeu



« Aujourd’hui, nous ne bougeons pas sur notre 4-3-3, mais il est modulable. Contre le Cameroun, Krépin était plus à l'extérieur, Ismaila à côté. Aujourd'hui, on a laissé Ismaila dans son poste de prédilection, parce qu'il est capable de percuter. On est habitué à ce système de jeu, on a joué ainsi contre l'Algérie et le Cameroun, et un peu différemment contre le Togo. Ce qui importe, c'est le positionne- ment. Il faut qu'on continue à travailler dessus », a expliqué le sélectionneur des « Lions ».



Sur l'état d'esprit du groupe, Aliou Cissé décrit une bonne ambiance et se dit optimiste pour la CAN.

« L’ambiance est bonne dans le groupe, on a énormément de confiance. L'équipe a montré de la solidarité, tout le monde est capable de jouer. Nous avons énormément d'espoir. Même si nous allons à une CAN disputée, le Sénégal est attendu. A nous de la jouer sereinement. Evidemment, beaucoup espèrent des victoires à 3 ou 4-0. Si cela ne se décante pas, il faut être calme et se dire qu'on peut marquer le but à la 90e minute. Comme on peut marquer à la 90mn, à l'image de notre match contre le Soudan », a-t-il confié.



« Je suis un préparateur mental. C'est avéré que des équipes se déplacent avec un psychologue. Nous n'avons pas choisi cette option, parce qu'on arrive à trouver les mots justes pour toucher les garçons. C'est ce qu'on a fait en 2017, 2019, 2021 et c'est ce qu'on fera à cette CAN. J'ai confiance en eux, ils donneront tout ce qu'ils ont. Ce qu'ils n'ont pas, ils ne peuvent me le donner », a soutenu le coach aux dreadlocks.



Pour le temps de préparation, Aliou Cissé dit être dans le timing. « Le choix de rester jusqu'au 9 janvier, c'est parce qu'il y a énormément d'améliorations dans les infrastructures. Ce qui était difficile il y a quelques années. Avec ce stade, le terrain annexe, les conditions sont réunies pour nous préparer ici. On a encore une semaine. On voyage demain (ce mardi). On n'est pas en retard. »