Aliou Cissé vise un 18e succès en éliminatoires de la CAN

La rencontre de ce vendredi sera la 21e pour Aliou Cissé en éliminatoires de Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Depuis sa première, le 13 juin 2015 face au Burundi (3-1), le sélectionneur des « Lions » n'a toujours pas concédé le moindre revers.



L'homme aux dreadlocks a déjà enregistré 17 victoires. Le sélectionneur des « Lions » vise un 18e succès face au Mozambique ce vendredi (19h00 GMT) lors de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2024.



Lors des qualifications de la CAN 2017, il a été reçu six sur six. En 2019 (cinq sur six), seul Madagascar avait réussi à accrocher les « Lions » (2-2). C'était le 9 septembre 2018 à Tana.



Lors des éliminatoires de la CAN 2022, Cissé et ses hommes avaient bien débuté (quatre sur quatre) avant de baisser d'intensité lors des deux dernières journées contre le Congo (0-0) et l'Eswatini (1-1).