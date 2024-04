Ligue 1 France : Pape Gueye et Iliman Ndiaye décisifs, l'OM domine Lens

Après sa qualification en demi-finale de l'UEFA Europa League, l'Olympique de Marseille a renoué avec la victoire en championnat français. Les hommes de Jean-Louis Gasset ont dominé ce dimanche le Racing club de Lens au Vélodrome (2-1). Dans cette victoire non sans importance, les internationaux sénégalais de Marseille Iliman Ndiaye et Pape Gueye ont été décisifs.



En effet Ndiaye a participé au premier but phocéen de Pierre-Emerick Aubameyang, à la toute première minute du match, en lui délivrant une passe décisive. Dans une suite de rencontre serrée, Pape Gueye a offert le succès à sa formation et permet à l'OM de mieux se replacer sur le classement. Avec cette victoire, les Olympiens se pointent au 7ème place du classement à 12 points de la 3ème place occupée par Brest, synonyme de qualification à la prochaine Ligue des Champions. Les prochaines journées s'annoncent décisives pour les coéquipiers des Sénégalais Pape Gueye, Iliman Ndiaye et d'Ismaïla Sarr.