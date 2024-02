Aliou Mamadou Dia sur le report de l’élection présidentielle : « Nous appelons la communauté internationale à intervenir au coup d’Etat constitutionnel… »

Le candidat du Parti de l’unité pour le rassemblement (PUR), s’est exprimé sur le report de l’élection présidentielle, lors d’une conférence de presse tenu ce mercredi. « Nous lançons un appel à la communauté internationale à intervenir au coup d’Etat constitutionnel et mettre la pression sur le président Macky Sall afin qu’il respecte la Constitution. Nous interpellons aussi l’Union africaine et le système des Nations unies qui ont un rôle important à jouer pour la bonne gouvernance, la stabilité, la paix à travers le monde », a-t-il déclaré.



Avant de poursuivre : « il a juré devant tous les Sénégalais et le monde entier qu’il va protéger la Constitution sénégalaise. Nous condamnons fermement le report de l’élection à cause de la politique politicienne mise en place par le président Macky Sall parce qu’il sait très bien que qu’ils ne pourront pas gagner les élections lui et ses alliés ».



A l’en croire, ceci est une violation de la Constitution qui est sacrée pour le peuple sénégalais et qui est un pacte social républicain légué par nos anciens. « Nous appelons au peuple sénégalais, aux candidats et la société civile à mettre fin à cet esclavage politique parce qu’aucun ne détient le droit de reporter une élection présidentielle. Quant à nous, nous allons continuer notre campagne », a souligné Aliou M. Dia.



« Nous ne devons pas laisser Macky Sall dérouler son agenda, prendre le pays en otage. Nous demandons à ce que tout le monde se mobilise pour qu’on puisse faire face à cette tyrannie », a-t-il lancé.