Remobilisation des troupes : l'APR annoncé prochainement à Sédhiou, Kolda, Ziguinchor, Kaolack, Fatick et Diourbel

Après l’étape de Tambacounda et à Kaffrine, l’Alliance pour la République (APR) annonce dans un communiqué la mobilisation de ses troupes avec pour objectif ultime de « faire face et poursuivre sur le terrain de la mobilisation permanente pour la reconquête du pouvoir ».



Selon le document, le Secrétariat exécutif national (SEN) a décidé de poursuivre son écoute et ses échanges avec les populations afin d'évaluer objectivement les résultats de l'élection présidentielle de mars 2024 et d'analyser la situation politique actuelle, notamment face aux actions inaugurales des nouvelles autorités. À cette fin, des délégations se rendront prochainement dans les régions de Sédhiou, Kolda, Ziguinchor, Kaolack, Fatick et Diourbel.



Le SEN appelle « tous les militants, responsables et sympathisants des régions concernées, ainsi que ceux de la coalition, à se préparer activement pour le succès de ces événements politiques, en mobilisant, en s'ouvrant au dialogue, en faisant preuve de solidarité et en recherchant le consensus ».



« Cette démarche de proximité est essentielle pour l'APR, qui encourage toutes les forces militantes de la majorité présidentielle à se concentrer sur l'essentiel : la valorisation du bilan du parti, l'unité, la vigilance constante dans l'intérêt des citoyens, et le renforcement de la coalition », précise-t-on dans le communiqué.



Il est impératif, selon le SEN, « de maintenir une mobilisation permanente aux côtés des populations, afin de partager l'ambition de reconquête et la responsabilité de rendre irréversible la trajectoire d'émergence du Sénégal, tout en consolidant l'État de droit, la démocratie et la République ».