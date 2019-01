Aliou Sall accuse le syndicat des Impôts et Domaines de financer la candidature de Sonko

Le frère du président de la République, maire de Guédiawaye, président de l'Association des maires du Sénégal, Directeur général de la Caisse de dépôts et consignations (CDC)...Bref Aliou Sall soupçonne le Syndicat des Impôts et Domaines de financer le candidat Ousmane Sonko. Il a pris pour prétexte, le terrain affecté au syndicat susnommé et qui se situe sur la bande des filao de la commune qu'il dirige.

"La gestion du site nous pose problème, a lancé Aliou Sall, repris par Les Échos. Nous avons noté depuis quelques jours des activités, de l’empressement à passer à des actes de vente… Et cela nous amène même à poser des questions à savoir, notamment : est-ce qu’il n’y a pas certains bénéficiaires membres de ce syndicat qui chercheraient à financer les activités politiques du parti de Sonko ?", s'est interrogé l'édile de Guédiawaye, rapporté par "Les Echos".



Il a essayé d'attirer l'attention des autorités "judiciaires" sur les conditions dans lesquelles le lotissement du terrain s'est fait.



A noter que le Directeur général des Impôts et Domaines, Mamour Diallo, a ouvertement créé un mouvement nommé "Dolly Macky", pour soutenir la réélection du Président au pouvoir...