Aliou Sall testé positif à la Covid19

Le maire de Guédiawaye Aliou Sall a été testé positif au nouveau Coronavirus. C’est lui-même qui en a fait l’annonce sur sa page Facebook.



« Chers compatriotes, chers collègues maires, chers confrères du comite de suivi covid, amis et parents, au moment où je vous adresse ce message je me trouve à l’hôpital Dalal Diam où je viens d’être interné. J’ai subi, en effet, un test covid revenu positif ce mardi 26 Mai 2020. Je sollicite vos prières à Allah SWT pour un prompt rétablissement de tous les malades du covid. Je remercie l’équipe de l’hôpital Dalal Diam pour sa rigueur et son professionnalisme.

Merci de votre attention », a écrit le frère du Président Macky Sall sur le réseau social.