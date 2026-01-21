Tensions post-CAN : Sénégal et Maroc appellent au calme, une rencontre des Premiers ministres est prévue ce 26 janvier

Face à la recrudescence de tensions consécutives de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, le Premier ministre s’est longuement entretenu avec son homologue, du Royaume du Maroc, Aziz Akhannouch.



Dans un communiqué publié sur la page Facebook de la Primature, le chef du gouvernement sénégalais dit avoir convenu avec son homologue marocain « sous les hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et son Excellence, le Président Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, de continuer à œuvrer, dans un esprit d'apaisement, de sérénité et de détente, à la consolidation des liens séculaires et très profonds qui unissent nos deux pays ».



Le Gouvernement du Sénégal informe qu’il suit attentivement, avec les autorités consulaires et diplomatiques accréditées et les autorités marocaines, la « situation des supporters interpellés à Rabat ainsi que celle des compatriotes vivants au Maroc » et appelle à la prudence face aux « flux de communications, singulièrement dans les réseaux sociaux et certains médias, qui relèvent, pour la plupart, de la désinformation ».



Les deux Premiers ministres ont appelé à dépassionner cet épisode qui, selon eux ne peut aller au-delà du simple cadre sportif. « Nos défis communs sont autrement plus importants », précisent-ils. Ousmane Sonko et Aziz Akhannouch se réjouissent de la tenue, du 26 au 28 janvier courant à Rabat, de la 15e session de la Grande Commission mixte entre les deux États, sous la présidence effective des deux Premiers ministres.



« La date de cet important rendez-vous bilatéral, qui ne s’était plus tenu depuis 2013 à Dakar, avait été programmée d’un commun accord à la fin du mois de décembre 2025 », indique la Primature du Sénégal.



Le Sénégal réaffirme son « attachement historique et son action inlassable » pour l’amitié et les relations de « paix et de respect » entre les États, les peuples et les nations.