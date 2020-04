Alioune Badara Diagne "Golbert" a été inhumé ce samedi dans l'intimité à Marmyal

Décédé hier vendredi à Saint-Louis, Alioune Badara Diagne dit Golbert à l'âge de 79 ans, a été inhumé, dans la plus grande intimité au cimetière Marmyal de Saint-Louis où il avait déjà aménagé sa sépulture, depuis plusieurs années. L'enterrement a eu lieu très tôt ce samedi 4 avril à 6 heures 30 minutes, juste après la prière de Fajr (Aurore).



C'est l'imam Ratib de la grande mosquée de Saint-Louis, Cheikh Tidiane Diallo qui a dirigé la prière mortuaire.



Seuls ses plus proches, parents et amis ont pu l'accompagner à sa dernière demeure. situation de Covid-19 oblige.