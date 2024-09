Alioune Dione, ministre de la Microfinance : « les OSC ont injecté 194 milliards de francs CFA dans l’économie en 2023 »

« Plus de 194 milliards de francs CFA » investis dans divers secteurs d’activité de l’économie sénégalaise par les organisations de la société civile (OSC) au cours de l’année 2023, a fait savoir mardi le directeur exécutif de la Plateforme des acteurs non étatiques du Sénégal, Malick Diop.



« La société civile a investi au Sénégal, en 2023, plus de 194 milliards de francs CFA dans différents secteurs d’activité », a-t-il affirmé à l'APS en intervenant à une rencontre des leaders des OSC avec le ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, Alioune Dione.



Selon M. Diop, les organisations de la société civile ont créé « plus de 15.000 emplois » au Sénégal.



Le ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, Alioune Dione a salué leur « capacité de mobilisation de ressources financières, techniques et matérielles ».



Malick Diop, s’exprimant en présence du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, souhaite que l’État tienne compte des « contributions » des OSC dans l’élaboration des politiques publiques.



La société civile sénégalaise est composée d’environ 800 organisations non gouvernementales et de quelque 32.000 associations, selon M. Diop.