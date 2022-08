Allemagne : un Sénégalais arrêté à l’aéroport de Berlin pour trafic d’êtres humains

Après l’affaire de Mamadou Dramé tué par la police allemande, un autre Sénégalais se retrouve dans leurs filets. Identifié sous le nom de M. N, il a été arrêté récemment à l’aéroport de Berlin (Allemagne).



Selon les informations fournies par le journal « Les Échos », lors de son arrestation, il était accompagné de deux femmes et d’un garçon. La police allemande, qui aurait reçu des informations sur M. N comme quoi il s’adonnait au trafic d’êtres humains avant son arrivée en Allemagne, l’ont attendu à l’aéroport.



La personne à l’origine de la dénonciation a révélé à la police allemande que le mis en cause « ne connaissait ni d’Adam ni d’Eve les trois personnes qui faisaient le voyage avec lui». Identifié et interpellé dès sa descente de l’avion, M. N a été conduit dans une salle et interrogé sur les motifs de son voyage et ses liens avec les personnes qui l’accompagnaient.



Il a déclaré être l’oncle du garçon, ce que l’enfant a démenti lorsqu’il a été interrogé à son tour en précisant avoir été forcé de voyager avec M. N qu’il ne connaît pas. De leur côté, les deux femmes ont fournies la même version que l’enfant.



M. N sera jugé le 31 août pour « trafic d’êtres humains ».