Alley-Oop Africa : un docu-série qui mêle sport, éducation et l’égalité des genres en Afrique de l’Ouest

L’avant-première du docu-série Alley-Oop Africa a été projetée le mercredi 11 décembre 2024 à Canal Olympia. Ce projet novateur et pédagogique associe sport, santé, éducation et transformation sociale pour inspirer la jeunesse et promouvoir l’égalité des genres en Afrique de l’Ouest.



En effet, Alley-Oop Africa est un projet mis en œuvre par l’ONG sénégalaise RAES, Keewu Production et la Basket Africa league (BAL) en partenariat avec un réseau d’associations locales issu de 7 pays et soutenu par l’Agence Française de Développement.



Mbathio Diaw, directrice de RAES, a expliqué que l’ONG se concentre sur la communication pour le changement de comportement.



« Nous avions eu à dérouler un projet qui s'appelle Alley-oop Africa une communication pour encourager la pratique sportive et véhiculer les valeurs du sport. Ainsi on a produit un docu-serie qui nous a permis de rassembler de jeunes basketteurs de pouvoir leur enseigner le basket mais aussi de pouvoir les mobiliser autour des enjeux de développement », a expliqué la directrice de RAES.





Le projet Alley-oop Africa favorise le sport comme levier de développement en Afrique en matière d’accès à la santé, au bien-être et à l’égalité des sexes tout en offrant des opportunités et un accompagnement à l'endroit de ces jeunes.



Selon la directrice, le projet ne se limite pas simplement à encourager la participation sportive des filles mais à aller au-delà en favorisant également leurs suivis :



« Avec les jeunes, l'idée est que l'on puisse garder le contact les mobiliser et les inviter à participer aux activités complètes et de voir comment leur faciliter leur insertion professionnelle », a ajouté Mbathio Diaw.



Par ailleurs, la directrice n'a pas manqué de mettre en avant les perspectives du projet. « Nous faisons en sorte que qui est de faire en sorte que leur « support soit connu et utilisé mais aussi de trouver des financements pour nous permettre de continuer les activités avec les partenaires », a-t-elle conclu