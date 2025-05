Kaolack face aux défis sociaux : un taux de pauvreté de 41,5 % selon la Délégation à la protection sociale

La région de Kaolack affiche une incidence de pauvreté de 41,5 %, un chiffre bien au-dessus de la moyenne nationale estimée à 37,8 %, selon les résultats de l’enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages 2018-2019 de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). L’annonce a été faite ce lundi, par Matar Sène, délégué général à la protection sociale et à la solidarité nationale, lors d’un atelier régional tenu à la Chambre de commerce de Kaolack.



Ce constat alarmant place Kaolack parmi les régions les plus vulnérables du pays. « Ce tableau régional souligne la nécessité urgente de renforcer dans le Saloum les interventions de protection sociale », a souligné M. Sène, en appelant à des réponses concrètes pour améliorer l’accès aux services sociaux de base.



Selon l’Aps qui rapporte l’information, la région accuse également un retard notable dans d’autres indicateurs sociaux. Le taux brut de préscolarisation y est de 11,8 %, contre 18,2 % à l’échelle nationale. Quant au taux d’alphabétisation, il plafonne « à 36,6 %, légèrement inférieur à la moyenne nationale (37,5 %), selon les données du cinquième Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH5). »



Face à ces défis, l’État mise sur le Registre national unique (RNU) comme levier central de ciblage pour les programmes d’appui. À ce jour, plus de 542 000 ménages sont enregistrés au RNU, dont 79 103 dans la région de Kaolack. « La phase d’extension en cours devrait porter ce chiffre à plus d’un million de ménages », a indiqué Matar Sène.



Les dispositifs déjà en place, tels que les mutuelles de santé, le plan Sésame, les cartes d’égalité des chances ou encore les programmes de nutrition, visent à améliorer la résilience des couches vulnérables. « L’accès aux soins de santé et le renforcement de la résilience doivent être prioritaires dans cette région stratégique », a plaidé le délégué général.



Présidée par l’adjoint au gouverneur chargé du développement, Mamadou Habib Kamara, la rencontre visait à renforcer les capacités des acteurs de la protection sociale pour une meilleure coordination des interventions sur le terrain. Un pas supplémentaire dans l’engagement du gouvernement à faire de la protection sociale un pilier du développement territorial.