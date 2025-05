Kaffrine : 31 cas de gastro-entérite aiguë recensés, une mayonnaise artisanale en cause

Trente-et-un (31) cas de gastro-entérite aiguë ont été enregistrés à Kaffrine, selon une alerte épidémiologique déclenchée en fin de semaine dernière. Les autorités sanitaires soupçonnent une mayonnaise artisanale vendue au marché central d’être à l’origine de cette flambée.



Les cas sont répartis comme suit « six au centre de santé de Kaffrine, six au poste de santé Diamaguène centre, quatre au poste de santé Kaffrine 2 et quinze au poste de santé de Mbamba. » La chronologie des signalements montre deux cas le 8 mai, dix-sept le 10 mai et douze le 11 mai. Dix-huit patients sont de sexe masculin, treize de sexe féminin.

Dès l’alerte donnée par l’infirmier-chef de poste de Mbamba Kaffrine, une équipe d’investigation a été dépêchée sur le terrain par le directeur régional de la Santé, Dr Mbaye Thiam.



L’enquête révèle que 22 des 31 malades avaient consommé une mayonnaise produite artisanalement. Le site de production a été inspecté en collaboration avec la brigade d’hygiène. La machine de fabrication a été saisie, et une mise aux normes a été exigée du producteur. Tous les malades ont été pris en charge dans les structures de santé locales. Leur état est jugé stable, selon les autorités médicales. Des prélèvements de sang, de selles et d’échantillons de mayonnaise ont été envoyés à Dakar. Les résultats sont attendus dans un délai de 48 heures.



Face à cette situation, le docteur Mbaye Thiam appelle la population à la vigilance : « Nous demandons à la communauté de rester sereine, de consulter rapidement les structures sanitaires en cas de symptômes et de collaborer avec les services d’hygiène pour éviter toute propagation. »