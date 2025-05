Placement en garde à vue d'Azoura Fall : son avocat dénonce une "injustice" et annonce une plainte de son client contre celui qui a publié la vidéo

Me Bamba Cissé s'est exprimé après le placement en garde à vue de son client, Azoura Fall, ce lundi 12 mai. Selon la robe noire, cette mesure fait suite a des "insultes" proférées à l'encontre de Mame Mbaye Niang et Macky Sall. Et que le sieur Fall est poursuivi pour "attentat aux bonnes mœurs."



Justifiant les agissements de son client, Me Cissé a rappelé les conditions de détention particulièrement éprouvantes qu'il a subies lors de son incarcération. « Azoura a fait de la prison pendant plus d'un an. Il a été enfermé dans une cellule pendant six mois avec plus de 50 personnes. Il affirmait ne dormir que 15 minutes pendant six mois, ce qui l'a profondément affecté. Il a passé 17 jours en retour de parquet au commissariat Central, un lieu notoirement pénible. Il est ressorti de prison en colère et rongé », a-t-il déclaré.



L'avocat a laissé entendre que les propos incriminés, tenus à l'encontre de Mame Mbaye Niang et Macky Sall, sont une conséquence directe de la fragilisation psychologique de son client, qui les "considère comme responsables de son état de santé."



Par ailleurs, Me Cissé a révélé qu'Azoura Fall a déposé une plainte contre l'auteur dudit vidéo qui date de plus de neuf mois et dont il n’est pas l’auteur. "La vidéo n'est pas récente et Azoura Fall ne l'a pas publiée, ce qui participe à l'injustice qu'il subit", a-t-il fustigé.