Gambie: vente des biens de Yahya Jammeh sans la moindre transparence, selon l’opposition

Évalués à 270 millions d'euros, les biens se composent essentiellement de véhicules de luxe, villas, tracteurs ainsi que du bétail... confisqués et vendus, à l’issue des travaux de la commission d’enquête Jammeh.



L’inventaire publié dimanche révèle la présence d’actifs financiers d’environ 6,6 millions d’euros, en plus d'actions de la société de téléphonie mobile, Comium Gambia, et de propriétés immobilières évaluées à environ 2,5 millions d’euros.



La liste inclut également des véhicules de prestige. Une voiture Nissan a été vendue à un citoyen pour environ 30 euros symboliques, selon de médias sénégalais, somme jugée dérisoire par les Gambiens qui remettent en question les conditions de vente.



Pour le moment, on ignore combien ces ventes ont rapporté. Le ministère de la Justice assure qu’il publiera la liste des acheteurs, les prix de chaque bien, sans omettre les transactions financières.



L’opposition et la société civile dénoncent un manque de transparence ainsi qu’un bradage des biens au profit des acheteurs considérés comme proches des responsables du dossier.