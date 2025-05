Africa CEO Forum 2025 : Le président Diomaye Faye en concertation avec ses homologues africains à Abidjan

En marge de la cérémonie d’ouverture de l’édition 2025 de l’Africa CEO Forum à Abidjan, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a eu des entretiens bilatéraux ce lundi avec ses homologues ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, et mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.



Présent à cette rencontre majeure du secteur privé africain, le chef de l’État sénégalais a pris part à l’ouverture officielle de ce forum annuel, aux côtés de plusieurs dirigeants africains, dont les présidents Paul Kagame (Rwanda), Cyril Ramaphosa (Afrique du Sud) et les deux homologues qu’il a rencontrés.



Lors de l’ouverture de cette 12e édition, le président ivoirien Alassane Ouattara a mis l’accent sur le potentiel de l’intelligence artificielle (IA) en Afrique, appelant à un engagement accru de la jeunesse africaine dans ce secteur émergent. « Je pense que l’Afrique a beaucoup de potentiel dans ce domaine, avec sa jeunesse qui est véritablement accro à l’intelligence artificielle. Et nous devons tout faire pour encourager notre jeunesse à s’investir davantage dans ce secteur », a-t-il déclaré, selon l’Agence ivoirienne de presse (AIP).



Il a également souhaité que le forum soit un « moment de vérité et d’engagement », réunissant les secteurs public et privé pour « concevoir ensemble des solutions concrètes, ambitieuses et adaptées aux réalités africaines ». Le président Ouattara a enfin exprimé son ambition de voir émerger une nouvelle génération de champions économiques africains, soulignant les efforts entrepris par son pays en ce sens.



La participation active du président Diomaye Faye à ce forum traduit l’intérêt du Sénégal pour les dynamiques économiques continentales et l’intensification de la coopération sud-sud, dans un contexte où les défis de transformation structurelle, de digitalisation et d’industrialisation restent au cœur des priorités régionales.





L’Africa CEO Forum, lancé en 2012 par Jeune Afrique Media Group et co-organisé avec la Société financière internationale (IFC), s’impose comme un rendez-vous incontournable réunissant les acteurs majeurs de l’économie africaine : dirigeants de grandes entreprises, investisseurs, responsables politiques, et représentants d’institutions financières. Il vise à générer des solutions concrètes pour stimuler le développement économique du continent.