Alliance Apr-Ucs : Macky Sall promet le paradis à Baldé

Abdoulaye Baldé a donné le ton quant à la nouvelle cohabitation au sein de la coalition Benno bokk yakaar (Bby), suite à son entrée en scène. Le maire de Ziguinchor qui a rencontré le Président lundi, au Palais de la République a en effet soutenu avoir rejoint ladite coalition pour aider Macky Sall.



«Je suis venu apporter mon expérience, ma contribution au service de la nation», a déclaré le leader de l’Union des centralistes du Sénégal (Ucs)», informe- t-il. Et de poursuivre dans les colonnes de l’Observateur : «Je ne suis pas venu prendre le poste de qui ce soit. Je suis venu aider le Président Macky Sall pour qu’il passe au premier tour, parce que je suis conscient de ma force politique. Si c’était pour des postes, je n’attendrais pas la fin du mandat du Président pour m’engager à ses côtés. Je suis là pour une nouvelle forme de collaboration pour l’intérêt exclusif des populations du Sénégal.»



Prenant la parole, son hôte lui a promis de renforcer cette nouvelle entente : «Je sais que la décision que vous avez prise de me soutenir est lourde. Je sais que vous avez un parti organisé, présent sur les 45 départements. Vous êtes un des poids lourds de la politique sénégalaise. La preuve, vous n’êtes pas passé député par le concours du plus fort reste. Je mesure le sens de ce sacrifice et soyez rassuré que ce ne sera pas vain. Nous allons gagner ensemble et allons gouverner ensemble.»